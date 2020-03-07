Duykon’dan ziyaret

Konfederasyon Başkanı Yılmaz ve üyeleri, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret ederek, bir süre görüştü. Yılmaz, konfederasyona ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında Köse’ye bilgi verdi. Başkan Köse, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ve Yönetim Kurulu üyelilerinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı da makamında ziyaret etti. Yılmaz, konfederasyona ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisaslaşan üniversitenin başarısından gurur duyduklarını belirten Başkan Yılmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Yozgat’ın kalkınmasında önemli bir lokomotif güç olduğunu, endüstriyel kenevir alanındaki ihtisaslaşma ile de şehre önemli kazanınlar sağlayacağını ifade etti.