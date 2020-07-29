Duykon’dan Ziyaret

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı ziyaret etti. Karadağ, Konfederasyon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz’ın şahsında yöneltim kurulu üyelerine teşekkür etti, üniversite olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Karadağ, Üniversitenin başta ihtisaslaşma alanı olan ‘Endüstriyel Kenevir’ olmak üzere, yeni açılan bölüm ve programlarla bölgesinde, ülkemizde hatırı sayılır üniversiteler arasında yer aldığını ifade etti. Rektör Karadağ, Web Of Science veri tabanı kayıtları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, ‘uluslararası’ indeksli yayın performansı açısından 2019 yılı Devlet Üniversiteleri sıralamasında Yozgat Bozok Üniversitesi olarak 108 devlet üniversitesi arasından 21. Sırada yer aldıklarını bildirdi. Karadağ, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın performansı sıralamasında ise 15 üniversite arasında ise 2. sırada yer aldıklarını bildirdi. Konfederasyon Genel Başkanı Ahmet Yıldız da, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Yozgat için önemli bir değer olduğunu, bu noktada büyük bir gayretle çalışan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.