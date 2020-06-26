Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114139
ALTIN
388.720
DOLAR
6.8510
STERLİN
8.5118
EURO
7.6931

DUYKON’dan ziyaret

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, Sorgun ve Sarıkaya Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

26 Haziran 2020 Cuma 00:34
DUYKON’dan ziyaret

KISA adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, DUYKON Üniversite birimi başkanı Muhammed Enes Telli ile birlikte Sorgun ve Sarıkaya ilçelerini ziyaret etti. Arslan, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile makamlarında bir araya geldi.
Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz, Yasar Durbilmez, Meclis Üyesi İlker Gören, Ergin Gül, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da Ekinci’yi ziyarette hazır bulundu.
Arslan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'e de çalışmalar hakkında bilgi verdi, karşılıklı işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.
Aysel Arslan, "Dünya Yozgatlılar kadın kolları olarak çalışmalarımız hakkında bilgilendirme ve karşılıklı işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunduk. DUYKON kadın kolları ve Üniversite birim başkanımızla birlikte Sorgun ve Sarıkaya belediye başkanımızın ve ekibinin misafirperverliklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Duykon’dan Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay, temaslarda bulundu
Oktay, temaslarda bulundu
Kitap desteği
Kitap desteği
Çoklu Baroya karşıyız
Çoklu Baroya karşıyız
Üniversiteye Turuncu Bayrak
Üniversiteye Turuncu Bayrak
Hasat yapıldı
Hasat yapıldı
Sokak hayvanlarına destek
Sokak hayvanlarına destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim