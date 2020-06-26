Duykon’dan Ziyaret

KISA adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, DUYKON Üniversite birimi başkanı Muhammed Enes Telli ile birlikte Sorgun ve Sarıkaya ilçelerini ziyaret etti. Arslan, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile makamlarında bir araya geldi.

Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz, Yasar Durbilmez, Meclis Üyesi İlker Gören, Ergin Gül, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da Ekinci’yi ziyarette hazır bulundu.

Arslan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'e de çalışmalar hakkında bilgi verdi, karşılıklı işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Aysel Arslan, "Dünya Yozgatlılar kadın kolları olarak çalışmalarımız hakkında bilgilendirme ve karşılıklı işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunduk. DUYKON kadın kolları ve Üniversite birim başkanımızla birlikte Sorgun ve Sarıkaya belediye başkanımızın ve ekibinin misafirperverliklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.