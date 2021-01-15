Duykon’da yeni dönem

2020 yılında Ahmet Koç’tan Genel Başkanlık görevini devralan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, görevi Bursa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Serhat Baran’a devretti. Baran, ‘’Duykon Genel Başkanlığını devralmış olmanın heyecanını ve gururunu yaşamaktayım. Şimdiye kadar verdiği hizmetten dolayı kıymetli yol Arkadaşım Ahmet Yılmaz’a can-ı gönülden teşekkür ederim. Bu, memleketimize ve değerli hemşerilerimize karşı bir vefa borcudur ve büyük bir sorumluluk, hassasiyet, özveri ve sevgi gerektirir. Biz bu yolda yürürken imkanlarımız dahilinde birlik ve beraberlik içinde Duykon ailesi olarak birleştirici, barıştırıcı ve kaynaştırıcı olma gayretinde olacağız. Yanımda olduğunuz ve elele verdiğimiz sürece çok güzel çalışmalara birlikte imza atacağımızı düşünüyorum’’ diye konuştu.