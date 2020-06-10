DUYKON’da atama

AVRUPA Basın ve Sosyal Medya alanında DUYKON ailesine katkı sağlamak üzere Basın ve Sosyal Medya Temsilcilği görevine atama yapıldı. Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, yurt dışında basın sektöründe görev yapan Doğan Tufan’ın atanmasının yapıldığını söyledi. Yılmaz, "Doğan Tufan ağabeyimizi uzun yıllardır tanıyor, yazılarını, çalışmalarını yakinen takip ediyorduk. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu olarak arkadaşlarımızla istişare ettik, Doğan Tufan beyi Avrupa Yozgatlılar adına basın ve sosyal medya alanında tanıtımda büyük destek vereceğine yürekden inanıyoruz, kendisini kutluyorum" dedi. Doğan Tufan da, kendisine büyük bir sorumluluk verildiğini hatırlatarak, ‘’40 yıldır Almanya’da ikamet ediyorum. Burada gönüllü, serbest gazetecilik yapıyordum. Ülkemizin gönüllü temsilcisiyiz. Şimdi Ülkemizi ve doğup büyüdüğüm, ilim Yozgat’ımıza destek ve katkı vermeyi Şeref Kabul ederim. Laf yapmayı sevmem, hizmeti bir ibadet aşkıyla severek yaparım. Bu bir aşk ve sevgi işidir’’ ifadelerini kullandı.