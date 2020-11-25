Duykon Aktuel yayında

Kasım ayında ilk sayısı yayınlanan Duykon Aktuel 40 sayfa, kuşe kağıt ve dört renk olarak basıldı. Dergide, haber, makale ve röportajlarla birlikte Yozgat ili ve ilçeleri belediye başkanları, milletvekilleri, bürokratların tanıtımlarına da yer verildi. İlk sayısında, Yozgat'ın tanıtımına ve spora da yer verildi. Duykon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, "Biz büyük bir Duykon ailesiyiz. Dünyanın bütün kıtalarında hemşehrilerimiz bulunmaktadır. Bu dergimizle haberleşme, bilgilenme birbirilerimizle iletişim içerisinde olacağız. Bundan böyle, Dünya Yozgatlıların sesi nefesi olacak Duykon Aktuel dergimiz basın hayatına hayırlı olsun, başarılar dilerim. Emek veren, Sponsor olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.