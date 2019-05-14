DUYGULANDIRAN ETKiNLiK

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da katıldığı Yozgat İl Kültür Müdürlüğü salonundaki etkinlikte, anneler, babalar, nineler, çocuklar da salondaki yerlerini aldı. Annelerin gününün kutlandığı etkinlikte, Türk aile yapısını anlatan bir tiyatro oyunu sahnelendi, minikler annelere özel gösteride bulundu. Şiirler okundu, annelerden övgüyle bahsedilirken, kimi çocukların annesine sarıldığı, kimi ninelerin, annelerin ise sahnelenen oyunları cep telefonları ile ebedileştirmeye çalışırken, mutlulukları yüzlerine yansıdı.