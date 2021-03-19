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DUYGULANDIRAN ETKiNLiK

YOZGAT Valisi Ziya Polat tarafından 18 Mart Çanakkale zaferinin 106’ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit yakınlarına ve gazilerimize Devlet Övünç Beratı verildi.

19 Mart 2021 Cuma 00:22
DUYGULANDIRAN ETKiNLiK

Yozgat Valiliği salonunda düzenlenen törende Şehit Yunus Şahin, Şehit Hasan Hüseyin Özdemir, Şehit Mehmet Köklü’nün ailelerine ve Gazi Muammer Ceylan’a Vali Ziya Polat Devle Övünç Beratını taktim etti. Şehit ve gazilerin öz geçmişlerinin okunduğu törene Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz’da katıldı. 
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Törende Şehit Hasan Hüseyin Özdemir’in öz geçmişi okunurken annesi Emine Özdemir ve babası İbrahim Özdemir göz yaşlarını tutamadı. Akdağmadeni ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Hasan Hüseyin Özdelir, Suriye’nin İdlip kendinde Rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen yoğun hava saldırısı sonucu 2020 tarihinde şehit olmuştu. 
KINALI HASAN SERGİSİNİ GEZDİLER
Devlet övünç beratı takdiminin ardından Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Kınalı Hasan resim sergisi gezildi. İl Milli Eğimin Müdürlüğü’nün bulunduğu katta gerçekleştirilen Kınalı Hasan resim sergisinin açılışını ise Gazi Muammer Ceylan yaptı. Serginin gezilmesinin ardından gazi Ceylan Yozgat Valisi Ziya Polat’a kendi yaptığı üzerinde Vali Polat’ın ismi yazılı olan Türk Bayrağı figürünü hediye etti. 
•Haber/Foto: İhsan Çelikkaya• 

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