Öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan program izleyiciler tarafından tam not aldı. Programa katılım sağlayan İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ Şiir; duyguların, düşüncelerin, düşlerin ve özlemlerin sözcüklerde ruh bulmasıdır. Yazılan her satırın, çekilen her çizginin anlatmak istediği bir derdi, bir hikayesi vardır. Düzenlemiş oldukları ‘Duygu Yüklü Mısralar’ Şiir Dinletisi Programıyla gönüllerimizin telini titreten Şehit Adem Canpolat Ortaokulu idarecilerine, öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

•Haber Merkezi•