Programa Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda Çanakkale Deniz Zaferi tiyatro oyunuyla bir kez daha hatırlatıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiir ve türkülerle duygu ve coşku bir arada yaşandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, programı hazırlayan tüm öğrencileri tebrik ederek, Türk gençliğinin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğunu vurguladı.

Protokol mensupları şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

