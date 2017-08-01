Farklı şehirlerden kente gelen kadın, çocuk çok sayıda insan zabıtanın sıkı kontrolü sayesinde halkın içine karışmadan toplanarak geldikleri yerlere gönderiliyorlar.

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, duygu simsarı dilencilerin şehir merkezine girmesine izin vermiyor. Denetimlerini yaz mevsiminde sıklaştıran ekipler, bu kez de şehrin Ankara girişinde bir araya gelen ve mahallelere dağılmak üzere olan çocuk ve kadınlardan oluşan dilenci gruba izin vermedi.

MAHALLELERE GİRECEKLERDİ

Farklı şehirlerden geldikleri tespit edilen dilenciler, zabıta zamanında müdahalede bulunmasa mahallelere dağılarak dilencilik yapacaklardı.

İnsanların evlerine kadar giderek kendilerini acındıran dilenciler, zor durumda olduklarını söyleyip ev hanımlarının duygularını çalacaklardı.

ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

Daha çok kadınlardan oluşan dilenciler, yanlarında getirdikleri çocuklarını insanlardan para toplamak için kullanıyor.

Çocuklarına yiyecek ekmek parası, ilaç ya da farklı ihtiyaçlar alacaklarını söyleyerek insanların kapılarına giden duygu simsarları, bu yöntemle daha kolay paraya ulaşabiliyor.

ERKEKLER ŞEHRİN DIŞINDA BEKLİYOR

Kadın ve çocuklar kent merkezinin dört bir yanına dağılıp, ev ev, iş yeri iş yeri dolaşarak insanların duygularını çalarken, erkekler de şehrin dışında bekliyor.

Kadın ve çocukların duygusal etkisinden yararlanan bu insanlar, kolay para kazanmanın verdiği alışkanlıkla her yaz mevsiminde olduğu gibi bu yaz mevsimi de şehrimizi mesken tutmaya devam ediyor.

ZABITA ENSELERİNDE

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran ve ekipleri, farklı şehirlerden Yozgat’a gelerek dilencilik yapmak isteyen kadın ve çocukları şehrin girişinde yakaladı. Zabıta minibüsü ile şehrin dışına çıkarılan kadın ve çocuklar, burada kendilerini bekleyen eşlerine teslim edilerek, kontrollü bir şekilde şehirden ayrılmaları sağlandı.



