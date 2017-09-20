Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105324
ALTIN
146.495
DOLAR
3.4720
STERLİN
4.7106
EURO
4.1670

Duyarlı zabıta

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde zabıta ekipleri eğitim yılının başlaması ile birlikte okul kantinlerini denetim altına aldı. 

Duyarlı zabıta

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde zabıta ekipleri eğitim yılının başlaması ile birlikte okul kantinlerini denetim altına aldı. 

20 Eylül 2017 Çarşamba 07:00
76 Okunma
Duyarlı zabıta

Sorgun Belediyesi tarafından ilçede bulunan ilköğretim ve liselerin kantinleri denetlendi. Sorgun Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan ekip okulların kantinlerinde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, sağlık karneleri, gıda ürünleri ve hijyen açısından denetleme yapıldı.
Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, uygulamanın düzenli olarak yapıldığını belirterek " Yıl içerisinde çeşitli dönemlerde, ilköğretim ve liselerin kantinlerinde denetleme yapılmaktadır. Denetlemelerde öncelikle öğrencilerin satın aldığı gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve tezgâh koşulları açısından kontrolleri yapılmaktadır. Kantinlerde gazlı içecek satışı yasaklandığından bunların denetimi yapılmaktadır. Daha sonra da işyeri açma, kantin ruhsatı ve çalışanların sağlık karneleri denetlenmektedir´ dedi. Sorgun´da okullardaki tüm kantinlerin denetim programı içinde bulunduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, ´ Okullarımızdaki kantinlerde tespit ettiğimiz eksiklikler olduğunda bunları tutanak altına alıyoruz ve yasal işlem uyguluyoruz´ şeklinde konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
‘Gazilerimize minnettarız’
‘Gazilerimize minnettarız’
Gaziler günü kutlandı!
Gaziler günü kutlandı!
“Yozgat’ta olmaz dediler!”
“Yozgat’ta olmaz dediler!”
Sarıkaya'da Gaziler Günü kutlandı
Sarıkaya'da Gaziler Günü kutlandı
Yazı işlerine yeni isim
Yazı işlerine yeni isim
“Gazilerimizin gayreti var!”
“Gazilerimizin gayreti var!”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim