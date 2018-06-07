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Duyarlı vatandaş uyardı

SORGUN-Çekerek bağlantılı karayolunun Çiğdemli bölgesindeki kesimlerinde çökmelerin meydana geldi.

Duyarlı vatandaş uyardı

SORGUN-Çekerek bağlantılı karayolunun Çiğdemli bölgesindeki kesimlerinde çökmelerin meydana geldi.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Duyarlı vatandaş uyardı

Oluşan engebeler ve çukurlar nedeniyle trafik kazalarının meydana gelebileceği kaydedildi. Yolu kullanan duyarlı bir vatandaş, sosyal medya hesaplarından yolun son durumunu fotoğraflayıp, ‘dikkat!’ başlığı ile yayınlandı. Duyarlı vatandaş paylaşımında, ‘Fotoğraflardaki yer Duralidayılı-Çekerek tarafından Çiğdemli’nin girişi. Özellikle bu taraftan gelecek sürücüler çok dikkatli olsunlar. Yol öyle kötü bir hal almış ki Allah göstermesin hem can kaybına hem maddi kayıplara sebep olabilir’ uyarısını yaptı.

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