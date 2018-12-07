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Duyarlı Muhtar

YOZGAT’ın Kababel Köyü Muhtarı Erdoğan Bektaş, köy kırsalındaki sahipsiz sokak hayvanlarını besleyerek örnek oluyor.

Duyarlı Muhtar

YOZGAT’ın Kababel Köyü Muhtarı Erdoğan Bektaş, köy kırsalındaki sahipsiz sokak hayvanlarını besleyerek örnek oluyor.

07 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Duyarlı Muhtar

Muhtarlık maaşının bir bölümünü sahipsiz hayvanların beslenmesi için harcayan örnek köy muhtarı, hayvanlara il merkezinden yiyecek de taşıyor. Yozgat’a bağlı Kababel Köyünde bol miktarda başıboş sokak köpekleri dolaşıyor. Köylülerin verdiği bilgiye göre, çevredeki bazı ilçe ve il belediyeleriyle vatandaşlar, şehirden uzaklaştırmak istedikleri sokak hayvanlarını Kababel Köyü yakınlarına bırakıyor. Şehirden uzaklaşan sokak hayvanları ise hayatta kalmak için köye iniyor. Köy Muhtarı Erdoğan Bektaş, “Köyümüze kamyonetlerle sokak hayvanları bırakıldı. Köylülerimiz tespitini yaptı, ilgili yerlere müracaat ettim lakin sonuç alamadım” diye konuştu. Sokak hayvanlarının hayatta kalması için, hayvanları beslemeye başladıklarını bildiren Muhtar Erdoğan Bektaş, “Köylülerimizle birlikte her gün onlara yiyecek hazırlıyoruz. Sorgun veya Yozgat’tan kemikli tavuk getiriyorum” diye konuştu. Muhtar Erdoğan Bektaş, şair ve ozan kimliğiyle de yöre kültürüne hizmet eden bir isim olarak tanınıyor.

 

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