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Duyarlı kaymakam

02 Ocak 2017 Pazartesi 04:24
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Yozgat’ın Yerköy İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök, 2016 yılının son gününde şehit yakınlarını ziyaret ederek, önemli bir hassasiyeti yerine getirdi.

Duyarlı kaymakam
Yerköy İlçesi’nde imza attığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken ilçe kaymakamı Nevzat Şengök, yılın son gününü şehit ailelerine ayırdı. 
Şengök, makamının dışında evlerinde ziyaret ettiği şehit anne ve babalarının bir kez daha acılarını paylaşarak günün anısına çeşitli hediyeler verdi.
Duygu yüklü ziyarette Şengök, yeni yılın tüm insanlık için hayır, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak; “Allah ülkemizi her türlü beladan uzak tutsun, korusun. İnşallah 2017 yılı şehitlerin gelmediği, daha güçlü bir Türkiye, daha huzurlu bir ülke oluruz. Allah birliğimizi ve dirliğimiz daim etsin. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken, ailelerine de sağlık temenni ediyorum” şeklinde konuştu. 

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