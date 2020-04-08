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Duyarlı başkanlara TEŞEKKÜR

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, korona virüsü tedbirleri kapsamında görev yapan çalışanlarının ücretlerine ek ödeme yapan Sarıkaya ve Yerköy Belediye Başkanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 03:45
Duyarlı başkanlara TEŞEKKÜR

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Korona Virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında sahada temizlik, ilaçlama, su-kanal ve mezarlıkta risk taşın işçileri ödüllendirdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, temizlik ve dezenfekte işlerinde çalışan işçilere 300 lira, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da temizlik, ilaçlama, su-kanal ve mezarlıkta çalışan işçilere ücretleri dışında 200 lira ödül verdi. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, korona virüsün artmasını engellemek için sağlık personellerinin yanı sıra gece gündüz demeden sahada çalışan belediye personeli için alınan bu kararların hem çalışanları hem de kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Zararsız, ‘’Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkel ve Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’ın her zaman çalışanın yanında olduklarını biliyoruz.  Gece gündüz, soğuk sıcak demeden çalışan tüm belediye çalışanları ve şahım adına, Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkel ve Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’a teşekkür eder, diğer belediye başkanlarımızdan da aynı hassasiyeti işçilerimiz adına bekleriz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Duyarlı Başkanlara TEŞEKKÜR
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