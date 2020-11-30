DUVARLARI RESiMLi TARiHi CAMi

YOZGAT il genelinde bulunan tarihi özelliğe sahip, koruma altındaki ibadethanelerden birisi olan Şefaatli ilçesinin Paşaköy köyündeki iki asırlık caminin duvarında yer alan resim çalışmaları görenleri hayran bırakıyor. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Paşaköy’de bulunan iki asırlık tarihi camide incelemelerde bulundu, duvarlarını süsleyen resim çalışmaları hakkında köylülerden bilgi aldı. İki asırdan fazla bir süredir ayakta kalan, ahşap süslemeleriyle dikkat çeken caminin 1773 tarihinde Çerkez Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmesine karşın daha sonra onarımını yaptıran Tokmak Hasan Paşa'nın ismi verildiği kaydedildi. Caminin tavanını ve duvarlarını süsleyen ahşap işlemeler ile nakışların 200-250 yıldır solmadan günümüze kadar gelebilmesi görenlerde büyük ilgi uyandırıyor. Uzmanlar, gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında bu kadar yıl geçmesine karşılık günümüze kadar gelebilen ahşap işleme ve nakışlara rastlanılmadığına vurgu yapıyor. Tavanlarında, tavan göbeklerinde, minberde ve mihrapta çok güzel, çok ender rastlanan türde nakışlar bulunuyor. Bu nakışların 200-250 senelik nakışlar olduğu, günümüze kadar hiç solmadan, hiç değerini kaybetmeden gelmiş olmasının önemine vurgu yapıldı. Anadolu'da bu kadar yoğun tavan süslemesi olan ender camilerden bir olduğunun da altı çizildi. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Paşaköy Hasanpaşa Mahallesindeki tek katlı, kırma çatılı, duvarları yığma taş örgülü tarihi caminin, daha önce projesiz tamiratı yapılarak, içerisindeki özelliklerinin tahrip edilmesini önlemek amacıyla 2005 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alındığı da bildirildi.