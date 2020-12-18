Duvar güçlendirildi

Yozgat belediye Başkanı Celal Köse, Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, camimizin avlu duvarının kaymaması, gelecek nesillere sağlam bir şekilde hizmet vermesi için zemin güçlendirme çalışması yapıldığını bildirdi. Köse, bununla birlikte caminin yanında yer alacak olan Kültür Merkezi’nin de betonunu attıklarını anlattı. Köse, ‘’Tarihi dokuya zarar veren yapıları ortadan kaldırarak örnek bir çevre düzenlemesi gerçekleştireceğimiz projemiz, şehrimize değer katacaktır’’ diye konuştu.