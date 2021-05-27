DUT FiDANLARINA KORUMA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen yüzde 100 mali destek ile Çekerek ilçesinin Karahacılı köyünde İpek Böceği üretiminin yapılmasına yönelik hazırlanıp, onaylanan proje kapsamında dikimi yapılan dut fideleri korumaya alındı.

Karahacılı köyünde 4’ü asil listede olmak üzere toplam 8 çiftçinin İpek Böceği üretimine yönelik projesine onay verilmesine karşılık, köy halkı adeta seferberlik ilan edip, dut fidelerini toprakla buluşturdu, ardından da fidelerin zarar görmemesi için koruma çalışması yaptı. Köy Muhtarı Cemal Aktaş, hibe desteği kapsamında Eskişehir’den temin edilen bin 200 dut ağacı fidanını köye getirerek, köylülerle birlikte dikimlerini yaptıklarını söyledi. Projenin hayata geçmesi için yoğun emek veren ÜREP Başkanı Bilal Aktaş’a teşekkür eden Muhtar Aktaş, dikimi gerçekleştirilen dut ağaçlarına çevre koruması için kavak ağacı kesimi yapıldığını, ağaçları Veysal Bulut ailesinin bağışladığını anlattı. Muhtar Aktaş, dut fidelerinin korunmasına yönelik çalışmalara köylülerin emeği ile katkı sağladığını, Karahacılı Köyü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Alan’ın da destek verdiğini anlattı. Dernek öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında onaylanan projeyle dikilen dut fideleriyle İpek böceği yetiştiriciliğinin köyün geçim kaynağı olacağının altı çizildi.