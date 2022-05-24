Eğitime katılan gençler ile pratik ve yaratıcı problem çözme amaçlı kullanılan ve düşünsel bir yaklaşım olan Tasarım Odaklı Düşünmeyi konuştuklarını belirten Sorgun Gençlik Derneği Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitimin gençlerin problem çözme, karar verme, zor durumlar yönetimi, yaratıcılık ve inovasyon yetkinliklerinin gelişimine katkı sağladığını bildirdi. Uğuz, tasarım odaklı düşünme eğitimi ile katılımcıların, bir iş yapış ve düşünme biçimi olarak tasarım odaklı düşünme sürecini, adımlarını ve araçlarını uygulamalarla keşfettiğini söyledi. •Haber Merkezi•