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Düşük maliyetli biyoetanol üretimi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın yürütücülüğünü yaptığı, uluslararası proje ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:45
Düşük maliyetli biyoetanol üretimi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın yürütücülüğünü yaptığı, düşük maliyetli biyoetanol üretimi ile ilgili olarak hazırlanan proje kapsamında yürütülen çalışmalar başarıyla tamamlandı.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Mevlana Pak-Türk Proje bazlı anlaşması kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın yürütücülüğünü üstlendiği, Bartın Üniversitesi ile Pakistan’ın Government College Lahore Üniversitesi (GCU) arasında yapılan ‘Biyoetanolün Maliyet Etkin Pilot Ölçekli Üretimi’ başlıklı proje tamamlandı. Biyoyakıt üretimi konusunda yapılan araştırma projesinin her iki ülkede de gerçekleştirilen çalışmalarla başarıyla tamamlandığı belirtilerek, ‘YÖK Mevlana Projesi Pak-Türk Ortak Araştırma Programı’ kapsamında gerçekleştirilen projenin düşük maliyetli biyoetanol üretimi konusunda önemli önerilerin geliştirildiği kaydedildi. Projede, Karadeniz Bölgesi’nde yoğun olarak bulunan fındıkkabuğu, fındık koçanı ve orman gülü kullanılarak düşük maliyetli biyoetanol üretimine yönelik öneriler geliştirildi. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Bartın Üniversitesi ve Pakistan Lahore Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının birlikte sürdürdüğü proje başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında her iki ülke için de ekonomik olarak önemli girdilerin sağlanmasına yönelik öneriler geliştirildi. Çevreci ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan biyoetanol üretiminin yeni bir yöntem kullanılarak önemli kazanımlar sağlanabileceği görüldü. Ayrıca proje ile her iki ülkeden araştırmacılar tecrübe paylaşımı yapma fırsatını da buldular. Bu düşüncelerle verdikleri destek dolayısıyla Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Düşük Maliyetli Biyoetanol üretimi
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