Dursun yönetimini tanıttı

Toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Belediye Başkanı Celal Köse de katıldı. AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, oluşturulan yeni yönetimin genel merkez tarafından onaylandığını ve ilk toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi. Çelebi Dursun, yeni yönetimde eski yönetimin yüzde 60’ının yer aldığını bunun yanı sıra 4 tane kurucular kurulu üyesi, 3 gençlik kollarından yetişen isim, 1 tane de kadın kollarından gelen ismin il yönetiminde yer aldığını belirtti. Yeni yönetim oluşturulurken isimleri köyleri, meslekleri ve eğitim durumlarına göre belirlediklerini ifade eden Dursun, “Mesela her köyden bir arkadaşı yönetimimize dahil ederken, esnaf, sanayici, çiftçi, avukat, mühendis, ev hanımı gibi değişik meslek gruplarından isimleri de yönetimimize dahil ettik” diye konuştu.

Toplantının ikinci bölümüne dahil olan Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Celal Köse ise partilileriyle sohbet ederek istişarelerde bulundu. Toplantının ikinci bölümüne dahil olan Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Celal Köse ise partilileriyle sohbet ederek istişarelerde bulundu.



