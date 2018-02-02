DURMAK YOK

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, Pazar günü konuk edecekleri Azatlıspor müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Rakiplerini seyircilerinin de desteği ile yenerek yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerine vurgu yapan Yavuz,

‘’Azatlıspor müsabakasında takımım sahada en iyisini yapacağına inanıyorum. Rakibimiz ligin zayıf ekiplerinden biri olabilir ama bu bizden puan alamayacakları anlamına gelmez. Biz rakibimizi önemsiyoruz ve taraftarımızın da desteği ile sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı hanemize yazdıracağımıza inanıyorum’’ dedi.