DURMAK YOK

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Azatlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Azatlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, Pazar günü konuk edecekleri Azatlıspor müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
Rakiplerini seyircilerinin de desteği ile yenerek yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerine vurgu yapan Yavuz,
‘’Azatlıspor müsabakasında takımım sahada en iyisini yapacağına inanıyorum. Rakibimiz ligin zayıf ekiplerinden biri olabilir ama bu bizden puan alamayacakları anlamına gelmez. Biz rakibimizi önemsiyoruz ve taraftarımızın da desteği ile sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı hanemize yazdıracağımıza inanıyorum’’ dedi.

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