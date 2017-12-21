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Durmak Bilmiyor

YOZGAT’ın yetiştirmiş olduğu genç işadamları Kızıltaş kardeşler, il dışındaki çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Durmak Bilmiyor

YOZGAT’ın yetiştirmiş olduğu genç işadamları Kızıltaş kardeşler, il dışındaki çalışmaları ile dikkat çekiyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Durmak Bilmiyor

Firmanın merkezinin Yozgat olduğunu, hiçbir zaman da taşımayı düşünmediklerini belirten Hanifi Kızıltaş, kardeşleri Oğuzhan ve Aziz Kızıltaş ile birlikte Düzce il merkezinde 590 konutluk plaza inşa etti, İstanbul’da yüzlerce çalışana iş kapısı açarken, Yozgat ekonomisine de ödediği vergilerle katkı sağlamayı sürdürüyor. İstanbul Kadıköy’de iki projeyi hayata geçirmeye çalışan Kızıltaş kardeşler, kurdukları ‘www.geltemizle.com.tr’ isimli şirket aracılığı ile temizlik hizmetine yeni bir boyut kazandırdılar. Hanifi Kızıltaş, ‘Evlere ve ofislere temizlik hizmeti arayanlar ile temizlik hizmeti sağlayanları buluşturan online temizlik platformudur. Sisteme kayıtlı olan deneyimli adli sicil kayıtları kontrol edilmiş, düzenli eğitimlerden geçen, referanslı temizlik personelimiz, ‘geltemizle.com’ internet sitesine başvuruda bulunan müşterilerimizin temizlik hizmetlerini titizlikle yapmaktadır’ dedi.
Hanifi Kızıltaş, 2018 hedeflerinin 20 bin ev ve işyerine hizmet götürüp, 265 personel istihdamını sağlamak olduğunu, İstanbul dışında Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Çanakkale ve ülkemizin çeşitli şehirlerinden talepleri de karşılamaya yönelik planlama çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi. 
 

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