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Durmadan çalıştılar

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, AK Parti Sarıkaya İlçe Kadın Kolları ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:26
Durmadan çalıştılar

Her gün saha çalışmalarını aralık sürdüren Kadın Kolları ramazan ayı boyunca da ara vermedi. Sarıkaya’da gezmedik sokak, kapısını çalmadık ev bırakmayan Kadın Kolları Ramazan Bayramında da vatandaşları yalnız bırakmadı. Ramazan Bayramında şehit yakınlarını, gazi ve gazi yakınlarını da yalnız bırakmayan Kadın Kolları telefon ile arayarak bayramlarını kutladı. 
Çalışmaları her zaman aralıksız olarak sürdüreceklerinin altını çizen AK Parti Sarıkaya Kadın Kolları Başkanı Saliha Karaca, “Ramazan ayı boyunca saha çalışmalarımızı yönetimimiz ile birlikte aralıksız olarak yaptık. İlçemizde girmedik sokak çalmadık kapı bırakmadık. Her gün ekipler halinde çalışmalarımızı sürdürerek her vatandaşımız ile bire bir konuşma fırsatımız oldu. Ramazan ayı boyunca yaptığımız bütün programlarımız da bizleri yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen Sarıkaya Ak Parti İlçe Başkanımız Bülent Doğan, mahalle başkanlarımıza ve bizlere hanelerini açan misafirperver ev sahiplerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi. 
 

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