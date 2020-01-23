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Durakta ‘matematik’ projesi

SORGUN Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan durakları, zihinden matematiksel işlemlerin yapıldığı afişlerle donattı.

Durakta ‘matematik’ projesi

SORGUN Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan durakları, zihinden matematiksel işlemlerin yapıldığı afişlerle donattı.

23 Ocak 2020 Perşembe 03:57
Durakta ‘matematik’ projesi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ‘Durakta matematik’ adı altında hayata geçirilen proje ile yarıyıl tatilinin başladığı bu günlerde duraklarda bekleyen öğrencilerin bir yandan dinlenirken, bir yandan da zihinden matematik işlemleri yapma şansı bulacaklarını belirtti. Ekinci, "Osmaniye Karacaoğlan Ortaokulu'ndan Mukaddes Garip öğretmenimiz tarafından hazırlanıp, ilçemiz Milli Egemenlik Ortaokulu'ndan Aykut Özkan'ın proje temsilciliğini yaptığı 'durakta matematik' isimli projenin, öğrencilerimize yararlı olacağı düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz duraklarda minibüs beklerken, ister istemez bu eğlenceli projelere gözleri takılıyor ve bazı bilgiler ediniyorlar. Hatta durakta bekleyen diğer yolcular bile bu afişlere ilgi ile bakıyorlar" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Durakta ‘matematik’ Projesi
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