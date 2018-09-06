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Duraklara Kur’an-ı Kerim

YOZGAT Belediyesi tarafından yaptırılan klimalı 10 durak kitaplığına İl Müftülüğü tarafından, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin yer aldığı kitaplar yerleştirildi.

Duraklara Kur’an-ı Kerim

YOZGAT Belediyesi tarafından yaptırılan klimalı 10 durak kitaplığına İl Müftülüğü tarafından, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin yer aldığı kitaplar yerleştirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Duraklara Kur’an-ı Kerim

Ücretsiz olarak ulaşılabilen kitaplar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İl Müftüsü Salih Sezik, kitapların sadece duraklarda okunmayacağı isteyen vatandaşların evlerine götürebileceğini söyledi. Müftüsü Sezik, Yozgatlı vatandaşların boş zamanlarını dini bilgiler öğrenerek geçirmesini temenni etti. Sezik, “Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan klimalı duraklara Diyanet İşleri Başkanlığımızın bastığı dini bilgiler kitaplarını ve Kur’an-ı Kerimleri yerleştirdik. Buradaki amacımız evlerinde Kur’an-ı Kerim bulunmayan vatandaşlarımızın kitapları kolay bir şekilde temin etmelerini sağlamaktı. Hem de vatandaşlarımız duraklarda dolmuş beklerken dini bilgilerini taze tutma fırsatları da olacak. Vatandaşlardan oldukça güzel tepkiler geliyor. İlerleyen zamanlarda kitap sayımızı da arttıracağız” dedi.

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