Duraklara Düzenleme

Belediye Başkanı İrfan Coşgun, mahallelerde eksikliği hissedilen yerlere, vatandaşların hava koşullarından etkilenmemeleri için yeni otobüs durakları monte ettirdiklerini söyledi.
Başkan Coşgun, ‘tek tip taksi durağı’ projesiyle ilgili de adımlar atmaya başladıklarını kaydetti.
Coşgun, ilçede bulunan taksi durakları yenilenerek, taksici esnafının ferah ortamlarda daha iyi hizmet sunabilmelerinin sağlandığını anlattı.
Coşgun, ilçede bulunan taksi duraklarının tek tip olacağını, vatandaşlar için en iyi hizmet projelerinin devam edeceğinin altını çizdi.
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