‘Dur’ diyeceğiz

Toplantıya, Kırıkkale CHP Milletvekili Ahmet Önal, Yozgat CHP Milletvekili Ali Keven, Yozgat CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ve çok sayıda partili katıldı. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararına tepki gösteren CHP teşkilatları 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Yozgat İl Teşkilatı tarafından yapılan basın toplantısında konuşan İl Başkanı Abdullah Yaşar, Türkiye’nin hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçtiğine vurgu yaptı. Yaşar, “Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde, İstanbul il Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na, Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel Anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır. Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor. Bu hazımsızlığın, yerel seçimlerden sonra, iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Saray rejimi, iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını giderek artırıyor. Ancak korkunun ecele çaresi yok. Çare millettir, demokrasidir, sandıktır. Ekonomiden dış politikaya, her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan Saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı ile vücut buldu. O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda, 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak, Yargıtay kararına da şaşırmadık. Çünkü biliyoruz ki, kamuoyu vicdanını yaralayan ve adalete olan güveni bir kez daha sorgulatan bu kararın kaynağı hukuk değil ucube Saray rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, anayasa rafa kaldırılmıştır. İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar da, hukuk ve adalete göre değil, Sarayın vesayetçi rejiminin diliyle yazılmıştır” dedi.

Alınan kararın, hukuksuz bir karar olduğuna değinen Yaşar, “Millet adına verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaftancıoğlu değil, tüm Türkiye'dir” ifadelerini kullandı.

BİZİM DAVAMIZ

DEMOKRASİ DAVASIDIR

Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kökenlerinin Kuvâ-yi Milliye'ye dayanan büyük bir davanın evlatları olduğunu söyleyen Yaşar, “Bizim davamız demokrasi davasıdır; bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır; bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanların mücadelesidir. Biz onlar gibi ‘mağdur edebiyatı’ yapmayacağız, mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi, bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler, Canan Kaftancıoğlu'nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız” şeklinde konuştu. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 21 Mayıs'ta İstanbul'dan Maltepe'den, Genel Başkanımızın 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek tek ses olarak ‘dur’ diyeceğiz. İstanbul'dan yükselen güçlü sesimizle ucube Saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına ‘dur’ diyeceğiz. Genel Başkanımızın dediği gibi ‘Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek! Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir Canan Türkiye'dir’” açıklamasında bulundu.

VERİLEN KARAR

TARAFLIDIR

Kırıkkale CHP Milletvekili Ahmet Önal ise, “İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu adına verilen haksız hukuksuz mahkeme kararına 81 ilde eş zamanlı hayır dedik. Verilen karar taraflıdır. Verilen karar hukuka aykırıdır. Verilen kararla hukuk ayaklar altında kalmıştır. Bundan 8-9 yıl önce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların, yıllar sonra yargılama konusu yapılması doğru değildir. Eğer birileri geçmişle ilgili yargılama yapacaklarsa, çok değil 5-6 yıl önce Fethullah Gülen le ilgili, FETÖ terörist başıyla ilgili övgü dolu Tweetler atanlar, hatta meclis genel kurulunda terörist başsını öven konuşmalar yapan siyasilere bakmalılar. Bu anlamda verilen kararı doğru bulmuyoruz” dedi. Sema Nur Koçaker

