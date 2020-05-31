YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yaptığı açıklamada, ‘O nefes sana lazım olacak’ sloganıyla bir de film hazırlandığını duyurup, herkesi sigarasız bir yaşama davet etti. Coşkun, bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay’ın, tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet etti. Coşkun, “Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştık. Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor, yeni kampanyamızla ‘O nefes sana lazım olacak’ diyoruz’’ dedi.

Coşkun, Yeşilay’ın sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak, potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.