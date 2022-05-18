Dünya şampiyonu oldu

İstanbul’da bu sene 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Kick-Boks dünya kupası şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick-Boks takımı sporcusu Betül Zararsız, çıktığı üç müsabakayı da kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Dünya şampiyonu olan Betül Zararsız, daha önce Türkiye çapında bir çok başarısının bulunduğunu, uluslar arası bir şampiyonada dünya şampiyonluğuna ulaştığı için gururlu olduğunu söyledi. Kendisinin her zaman yanında olan Antrenörü Mustafa Zararsız ile kendisine desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür eden Zararsız, memleketi Yozgat için kazandığı madalyaların devamının geleceğine inandığını sözlerine ekledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Bozokspor Kick-Boks takımının sporcusu olan Betül Zararsızın kendilerini bir kez daha gururlandırdığını belirtti. Dünya şampiyonu sporcusunu elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Köse, ‘’Betül kardeşimiz Türkiye çapında birçok başarı elde etti. Milli takım kadrosunda da yer alan sporcumuz katıldığı dünya şampiyonasında hem Yozgat’ı hem de kulübümüzü en iyi şekilde temsil emiştir. Ben Betül Zararsız’ın bundan sonra katılacağı turnuvalarda da altın madalya kazanarak Yozgat’ı gururlandıracağına inanıyorum’’ dedi.

Antrenörü Mustafa Zararsız ise çocukluğundan beri yetiştirdiği aynı zamanda torunu olan Betül Zararsız’ın elde ettiği başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Uzun zamandır aralıksız antrenmanlar yapan ve Türkiye çapında bir çok başarının altına imza attıktan sonra milli takıma da seçilen Betül Zararsız’ın dünya şampiyonu olmasından dolayı çok gururlandıklarını vurgulayan Antrenör Zararsız, başarıların devamının geleceğini sözlerine ekledi.

•Haber Merkezi•

