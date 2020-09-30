Şahin Dünya Kalp günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Bu nedenle kalp ve damar hastalıkları olan hastalarının bu dönemi olabildiğince az etkilenerek geçirmeleri için ilaçlarını düzenli almaları önem arz etmektedir. Ayrıca tüm toplumda olduğu gibi kalp hastaları da hijyen stratejileri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında; Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın enfeksiyon kontrolü önerilerine uymalıdırlar’’ dedi. Dr. Şahin, davranışsal risk faktörleri olan sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı, alkol tüketiminin koroner kalp hastalığının yüzde 80’inden sorumlu olduğunu bildirdi. Şahin, ‘’Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür’’ diye konuştu. Şahin, sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişikliklerin toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileri olduğuna da vurgu yaptı. Şahin, ‘’40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir. Her bir bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi için teşvik edilmesi gerekir. Sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için; Sağlıklı beslenin, Düzenli fiziksel aktivite yapın, Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, Alkol kullanmayın, Kardiyovasküler riskinizi öğrenenin, Kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenenin, Kan basıncınızı öğrenenin, Kan şekerinizi öğrenenin, Kan lipidlerinizi öğrenenin. Pnömokok ve grip aşısını hekiminizin önerisine uygun olarak yaptırmayı ihmal etmeyin. Hekiminizin verdiği diğer sağlıklı yaşam önerilerine uyun’’ uyarılarında bulundu.