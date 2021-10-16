Dünya el yıkama günü

Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, sağlıklı kalmak ve çevresel kirleticilerden korunabilmek için el yıkamanın en önemli uygulamalardan biri olduğunu söyledi. Özellikle Covid-19 salgını yaşadığımız bu günlerde el yıkama daha da önemli bir hale geldiğini vurgulayan Şahin, el yıkamak her ne kadar basit görünse de, uyulması gereken kurallarının bulunduğunun altını çizdi. Ellerde özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçlarının en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırdıklarına dikkat çeken Şahin, ‘’Yapılan bilimsel çalışmalara göre; en az 20 saniye ve uygun teknikle yıkanmadığı takdirde mikroorganizmalar ellerden temizlenmemektedir. Doğru el yıkama tekniği ise önce elimizi suyla ıslatalım, yeterince sabun alalım, sabunu avuç içimizde iyice köpürtelim, sağ elin üstünü sol elle, sol elin üstünü sağ elle ovalayalım, parmaklarımızı iç içe geçirip ovalayalım, parmaklarımızı kenetleyip ovalayalım, başparmaklarımızı ovalayalım, parmak uçlarını avuç içinde ovalayalım, ellerimizi bol suyla durulayalım, tek kullanımlık kâğıt havlu ile kurulayalım, kullandığımız kâğıt havlu ile musluğu kapatalım. El yıkama bir toplum için “önemli hastalıkların” çoğundan korur. Bu nedenle; yiyecek hazırlamadan önce ve yemek yemeden önce, tuvalet gereksiniminin giderilmesinden sonra, buruna dokunulduğunda, hayvanlara dokunulduğunda, hapşırıp, öksürdükten sonra, kimyasallarla, elleri kirleten işlerle, boyalarla uğraşıldığında, çöp ve atıklara dokunulduğunda eller iyice yıkanmalıdır’’ dedi.