Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1473
ALTIN
435.346
DOLAR
7.3001
STERLİN
9.9989
EURO
8.8620

DÜNYA BiRiNCiSiYiZ!

TUTAP Yozgat İl Temsilcisi Erol Gürgen, turizm çalışmalarını değerlendirdi. TUTAP Yozgat İl Temsilcisi Erol Gürgen, ‘Türkiye Dünya da Birinci’ sloganıyla sahip olunan kültürel, tarihsel ve doğal zenginliklerin, doğru materyallerle tanıtımının önemli olduğunu söyledi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:46
DÜNYA BiRiNCiSiYiZ!

TUTAP Yozgat İl Temsilcisi Erol Gürgen, hiçbir siyasi, ticari yapılanması olmayan TUTAP’ın bu da birçok önemli proje ile ülkemizin tanıtımına ara vermeden devam edeceğini söyledi. Yozgat’ta bulunan tüm turizm destinasyonları ile turizm çeşitliliğinin hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yoğun bir şekilde ağırlık verileceğinin altını çizen Gürgen, ‘’Turizm ve Tanıtma Platformu TUTAP, Ülkemizin uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılması adına çalışmalar yapmakta ve projeler üretmektedir’’ dedi. Gürgen, ‘Türkiye Dünya da Birinci’ sloganı ile Türkiye’nin ve Yozgat’ın sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal zenginlikleri, dünya miras alanlarını doğru mecralarda, kaliteli materyallerle hedef kitlelere tanıtarak, turizmin ülke ve Yozgat ekonomisine daha fazla katkı sağlamasının en önemli hedef olduğunu bildirdi. Gürgen, ‘’Bu sayede ekonomik katkının yanı sıra, Türkiye’nin vizyonuna pozitif katkı sunmak büyük önem arz etmektedir. Birçok turizm çeşitliliğine sahip olmanın avantajlarının yanı sıra, ülkemizin stratejik bir bölgede yer alması, farklı yaptırım senaryoları ile turizmimizin gelişiminin engellenmesi gayretleri, maalesef dezavantajlarımızdır. Türkiye olarak bu kadar zenginliğimizin yanı sıra, ulaşım, konaklama, tesisleşme ve misafirperverliğimizde gösterdiğimiz başarıda en önemli avantajlarımızdır. TUTAP olarak 2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı ile birlikte başlattığımız tanıtma seferberliğimizin temel amacı, ülkesine sevdalı her vatandaşımızın birer Kültür ve Turizm elçisi olması, önce ülkesini çok iyi tanıyan, sonrasında tanıtan donanıma ve bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır’’ diye konuştu. TUTAP Yozgat İl Temsilcisi Erol Gürgen, Türkiye’nin tanıtımında kendi insanlarımızın bu konuda donatılması neticesinde, devlet kurumlarının ülke tanıtımındaki yükünü hafifleteceği gibi farklı mecralarda top yekûn sahip olduğumuz zenginliklerin tanıtılması adına bir heyecan oluşacağının altını çizdi. Gürgen, ‘’Bu kapsamda Türkiye’mizin sevilen, sayılan ve verdikleri mesajlara itimat edileceğine inandığımız değerli şahsiyetlerin yer aldığı kısa filmler hazırlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde ulusal ve yerel TV’lerin yanı sıra sosyal medya platformlarında yayınlanacak bu filmler neticesinde, kendi insanlarımızın, Türkiye sevdalısı yabancı dostlarımızın daha duyarlı olarak projeye destek vereceklerini ve oluşturacağımız milli heyecan neticesinde, turizm hedeflerimize ulaşılmasına katkı sağlanacağına yürekten inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Gürgen, TUTAP’ın bu yıl içerisinde UNESCO’da yer alan tüm unsurların yer aldığı tanıtım materyallerini de beş dilde hazırlayarak, farklı iletişim yöntemleri ile kendi insanlarımıza ulaştıracağını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 31.01.2021 17:55
Anahtar Kelimeler:
DUNYA BiRiNCiSiYiZ!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PROJE RAFTAN iNDiRiLDi
PROJE RAFTAN iNDiRiLDi
Çiğdemler bu yıl erken açtı
Çiğdemler bu yıl erken açtı
Şırnak eğitimine destek
Şırnak eğitimine destek
Hayvan hakları konuşuldu
Hayvan hakları konuşuldu
Makine siparişi verildi
Makine siparişi verildi
Girişimcilik konuşuldu
Girişimcilik konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim