DÜNYA BiRiNCiSiYiZ!

TUTAP Yozgat İl Temsilcisi Erol Gürgen, hiçbir siyasi, ticari yapılanması olmayan TUTAP’ın bu da birçok önemli proje ile ülkemizin tanıtımına ara vermeden devam edeceğini söyledi. Yozgat’ta bulunan tüm turizm destinasyonları ile turizm çeşitliliğinin hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yoğun bir şekilde ağırlık verileceğinin altını çizen Gürgen, ‘’Turizm ve Tanıtma Platformu TUTAP, Ülkemizin uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılması adına çalışmalar yapmakta ve projeler üretmektedir’’ dedi. Gürgen, ‘Türkiye Dünya da Birinci’ sloganı ile Türkiye’nin ve Yozgat’ın sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal zenginlikleri, dünya miras alanlarını doğru mecralarda, kaliteli materyallerle hedef kitlelere tanıtarak, turizmin ülke ve Yozgat ekonomisine daha fazla katkı sağlamasının en önemli hedef olduğunu bildirdi. Gürgen, ‘’Bu sayede ekonomik katkının yanı sıra, Türkiye’nin vizyonuna pozitif katkı sunmak büyük önem arz etmektedir. Birçok turizm çeşitliliğine sahip olmanın avantajlarının yanı sıra, ülkemizin stratejik bir bölgede yer alması, farklı yaptırım senaryoları ile turizmimizin gelişiminin engellenmesi gayretleri, maalesef dezavantajlarımızdır. Türkiye olarak bu kadar zenginliğimizin yanı sıra, ulaşım, konaklama, tesisleşme ve misafirperverliğimizde gösterdiğimiz başarıda en önemli avantajlarımızdır. TUTAP olarak 2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı ile birlikte başlattığımız tanıtma seferberliğimizin temel amacı, ülkesine sevdalı her vatandaşımızın birer Kültür ve Turizm elçisi olması, önce ülkesini çok iyi tanıyan, sonrasında tanıtan donanıma ve bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır’’ diye konuştu. TUTAP Yozgat İl Temsilcisi Erol Gürgen, Türkiye’nin tanıtımında kendi insanlarımızın bu konuda donatılması neticesinde, devlet kurumlarının ülke tanıtımındaki yükünü hafifleteceği gibi farklı mecralarda top yekûn sahip olduğumuz zenginliklerin tanıtılması adına bir heyecan oluşacağının altını çizdi. Gürgen, ‘’Bu kapsamda Türkiye’mizin sevilen, sayılan ve verdikleri mesajlara itimat edileceğine inandığımız değerli şahsiyetlerin yer aldığı kısa filmler hazırlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde ulusal ve yerel TV’lerin yanı sıra sosyal medya platformlarında yayınlanacak bu filmler neticesinde, kendi insanlarımızın, Türkiye sevdalısı yabancı dostlarımızın daha duyarlı olarak projeye destek vereceklerini ve oluşturacağımız milli heyecan neticesinde, turizm hedeflerimize ulaşılmasına katkı sağlanacağına yürekten inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Gürgen, TUTAP’ın bu yıl içerisinde UNESCO’da yer alan tüm unsurların yer aldığı tanıtım materyallerini de beş dilde hazırlayarak, farklı iletişim yöntemleri ile kendi insanlarımıza ulaştıracağını sözlerine ekledi.