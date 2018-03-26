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Dünden geriye kalan hoş bir seda

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, eşinin geçirdiği trafik kazasını duyar duymaz Yozgat'a gelmişti.

Dünden geriye kalan hoş bir seda

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, eşinin geçirdiği trafik kazasını duyar duymaz Yozgat'a gelmişti.

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Dünden geriye kalan hoş bir seda

Partilileri tarafından karşılandı. Dönemin Yozgat Valisi Amir Çiçek de hastanede ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun hastaneye gelişinde objektife soldakı görüntü yansıdı. 
ELİM bir kaza sonucunda Hakkın Rahmetine kavuşan Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'tan bağımsız Milletvekili seçildi. Mazbatasını alıp, Ankara'ya giderken Yozgat'a uğradı. Abide İşhanı altında faaliyetini sürdüren Habitat işletmesinde partililerle birlikte sabah kahvaltısı yaptı. Yozgat'a gelişinde (sağda) f karşılandı. 
(FOTOĞRAFLAR: SEYFİ ÇELİKKAYA)

Son Güncelleme: 25.03.2018 17:27
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