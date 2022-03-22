DUMANSIZ iŞLETME

‘Görev Bende’ kampanyasının 2’nci aşaması kapsamında, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi tarafından dumansız hava sahası çalışmaları ve işletme ziyaretleri yapıldı. Yapılan çalışmalar sonunda Çamlık Göl Kafe dumansız işletme seçildi. İşletme Müdürü Oğuzhan Sargın’a Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak tarafından teşekkür belgesi verildi.

