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DUMANSIZ iŞLETME

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Görev Bende’ kampanyası kapsamında, Yozgat Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Çamlık Göl Kafe dumansız işletme olarak seçildi.

22 Mart 2022 Salı 00:06
DUMANSIZ iŞLETME

Görev Bende’ kampanyasının 2’nci aşaması kapsamında, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi tarafından dumansız hava sahası çalışmaları ve işletme ziyaretleri yapıldı. Yapılan çalışmalar sonunda Çamlık Göl Kafe dumansız işletme seçildi. İşletme Müdürü Oğuzhan Sargın’a Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak tarafından teşekkür belgesi verildi. 

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