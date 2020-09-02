DUMANALTI OLDULAR

SORGUN ve Şefaatli ilçelerinin şu günlerde başı dumanlı... Sorgun ilçesinde, ilçe merkezinde kalması, bu nedenle hem çevre hem de hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle ilçe merkezinin dışına taşınan Karayolları yerleşkesinden yükselen duman, rahatsız edici boyuta ulaştı. Her ne kadar filtre kullanılmış olsa bile yükselen dumanın rahatsız edici olduğu kaydedildi. Şefaatli ilçesinin ise başı, çöplerin yakılması nedeniyle dertli... İlçe girişindeki tepe üzerine bırakılan çöplerin ayrışımları yapıldıktan sonra akşam saatlerin kalan kısmının yakılması ilçenin üzerinde siyah bir duman oluşturuyor. Rüzgarın etkisiyle hem duman hem de çöpler çevreye yayılıyor. Dumanın neden olduğu kirli hava solunum yolu şikayeti bulunan vatandaşları zor durumda bırakıyor.