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Düğün hazırlığı yaparken tartıştığı nişanlısını öldürdü

Bingöl’de görev yapan bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yapmak üzere geldiği memleketi Yozgat’ta, tartıştığı nişanlısını tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:17
Düğün hazırlığı yaparken tartıştığı nişanlısını öldürdü

Uzman çavuş da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Aysel Y, ocak ayı içerisinde sosyal medyada yaptığı paylaşımında, ‘’Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum’’ dediği ortaya çıktı. Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı, yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile gece buluştukları bildirildi. Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmalarının ardından silah sesleri duyuldu. Uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra canına kıymak istedi. Tartıştığı nişanlısını öldüren Hacı Y’nin daha sonra da aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Aysel Y. Yozgat'ta toprağa verildiği saatlerde hastaneden gelen haberde Uzman Çavuş'un da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldüğü habere ulaştı. Uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra canına kıymak istedi. Nikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü. Uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra canına kıymak istedi. Öte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. 

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