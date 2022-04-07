Duanın gücü

Tarihi Askerlik Şubesi’nde, Yozgat İl Müftülüğü İl Vaizi Saliha Gülnur Uzuner tarafından kadınlara, ‘Zor Zamanlardan Güçlenerek Çıkmak’ konusu anlatılarak, bilgi verildi. İnsanın günlük hayatta en çok iç içe olduğu kavramlardan birinin dua olduğunu belirten Uzuner, “Ramazan ayı bu açıdan da öne çıkmaktadır. En fazla dua edilen ay hangisidir sorusunun tereddütsüz cevabı ramazandır. Hatta Kur'an'da dua ile ilgili en çarpıcı olarak değerlendirebileceğimiz ayet de hemen ramazan ayının söz konusu edildiği Bakara 185. ayetin ardından gelir ve şöyle buyurulur: “Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler” (Bakara, 186). Hz. Peygamber (sav) de pek çok hadis-i şerifinde duanın gücünden ve öneminden bahsetmiş, duanın ibadetten ibaret olduğunu ve Allah katında duadan daha faziletli bir şeyin olmadığını (Tirmizî, Dua 1), bir kimsenin ellerini Allah'a doğru kaldırıp dua ettiğinde onu boş döndürmekten Allah'ın haya ettiğini (Ebu Davud, Salat, 358) belirtmiş, misafirin duasını, babanın çocuğuna yaptığı duayı ve mazlumun duasını müstecâb dualar arasında saymıştır” ifadelerini kullandı.