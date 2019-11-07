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Dualarla defnedildi.

DEMOKRAT Parti Genel Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Nuri Efe'nin babası Hasan Efe dün Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Dualarla defnedildi.

DEMOKRAT Parti Genel Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Nuri Efe'nin babası Hasan Efe dün Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

07 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Dualarla defnedildi.

Büyük Cami’de gerçekleşen cenaze törenine DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Güntekin Uysal, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, genel başkan yardımcıları, DP il başkanları, eski bakan ve vekillerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Merhum Hasan Efe, kılınan cenaze namazı sonrası Sarıtopraklık Mezarlığında toprağa verildi. İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Nuri Efe’nin şahsında tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

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