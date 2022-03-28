Kaymakam Fatih Güler, Jandarma Komutanı Teğmen Muharrem Emre Atahan, Emniyet Müdürü Eyyup Bayırlı, İlçe Müftü Vekili Sinan Şen ve Şehittin yakınları Özel Harekat polisi Şehit Osman Belkaya’yı dualarla andı.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyon sırasında şehit olan Özel Harekat polisi Osman Belkaya şehadetinin yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
Kaymakam Fatih Güler, Jandarma Komutanı Teğmen Muharrem Emre Atahan, Emniyet Müdürü Eyyup Bayırlı, İlçe Müftü Vekili Sinan Şen ve Şehittin yakınları Özel Harekat polisi Şehit Osman Belkaya’yı dualarla andı.