Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Dualarla anıldı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyon sırasında şehit olan Özel Harekat polisi Osman Belkaya şehadetinin yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:41
Dualarla anıldı

Kaymakam Fatih Güler, Jandarma Komutanı Teğmen Muharrem Emre Atahan, Emniyet Müdürü Eyyup Bayırlı, İlçe Müftü Vekili Sinan Şen ve Şehittin yakınları Özel Harekat polisi Şehit Osman Belkaya’yı dualarla andı. 

Anahtar Kelimeler:
Dualarla AnıldıIlerigazetesiMartPazartesi2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberşefaatli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Engelsiz buluşma
Engelsiz buluşma
Ulaşım hizmetleri başlıyor
Ulaşım hizmetleri başlıyor
Annelere moral
Annelere moral
Köse’den esnaf gezisi
Köse’den esnaf gezisi
Ödüller verildi
Ödüller verildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim