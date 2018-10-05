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Dualarla açıldı

YOZGAT İl Genel Meclisinin dünkü oturumu Batman’daki yedi şehidimiz için okunan Kuranı Kerim tilavetiyle açıldı.

Dualarla açıldı

YOZGAT İl Genel Meclisinin dünkü oturumu Batman’daki yedi şehidimiz için okunan Kuranı Kerim tilavetiyle açıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Dualarla açıldı

İl Genel Meclisinin dünkü oturumuna  İl Genel Meclisi Başkanvekili Halil İbrahim Coşkun başkanlık etti. Batman’da bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırı sonucu, 7 askerimizin şehadete erdiğini hatırlatan Coşkun, Akdağmadeni İl Genel Meclisi Üyesi, emekli imam hatip Ali Güran’dan Kuranı Kerim okumasını talep etti. Başta Batman şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitler için Kuran okundu. Akabinde meclis üyeleri şehitlerimize dualar göndererek, gündemde yer alan maddeleri görüşmeye geçtiler.

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