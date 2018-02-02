Dualar zafer için

Yenifakılı Çarşı Camisi'nde okutulan mevlidin ardından kılınan öğle namazı sonrasında çikolata ve gül suyu ikramında bulunuldu. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Kozaklı ve Yenifakılı İlçe Müftülüklerine, din görevlilerine ve katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Karadavut, Afrin’de onur mücadelesi verildiğini hatırlatarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonunun devam ettiğini hatırlattı. Karadavut, ‘Ülkemizin huzuru, vatanımızın bekası adına yürütülen bu operasyon zaferle nihayete ulaşacaktır. Hazreti Musa'nın kavmine dediği gibi 'Allah'ın yardımını ve lütfunu isteyin, acıya tahammül edip dayanın. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar, mutlu son, Allah'tan korkanlarındır'. Sefer bizim, zafer Allah'ındır sloganıyla çıktığımız bu yolda Allah şehit düşen kahraman yiğitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar, Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin inşallah. Allah edilen duaları kabul etsin. Vatanımızı baki, Türk Milletini muzaffer kılsın inşallah’ ifadelerini kullandı.