Dualar yükselecek

Yozgat İl Müftülüğünden yapılan açıklamada harekat sonlanana kadar tüm camilerde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunarak dualar gönderilecek.

Suriye’de önceki gün başlayan harekatta çok sayıda Yozgatlı vatan evladı da yer alarak kahramanca savaşıyor. Öte yandan Yozgatlı kadınlar da evlerde birlikte okudukları Kuranı Kerimler ve dualarla askerlerimize manevi açıdan moral ve destek göndermeyi ihmal etmiyor.