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Dualar Yasin için!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’nın eski adıyla Kazanda İlçesi’nde bulunan Akıncı 4.Ana Jet Üssü Komutanlığından açılan ateş sonucu şehit olan Yasin Yılmaz Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Beldesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Dualar Yasin için!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’nın eski adıyla Kazanda İlçesi’nde bulunan Akıncı 4.Ana Jet Üssü Komutanlığından açılan ateş sonucu şehit olan Yasin Yılmaz Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Beldesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Temmuz 2017 Cuma 07:07
36 Okunma
Dualar Yasin için!

Yasin Yılmaz, 35 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı.15 Temmuz darbe girişimi sırasında en önemli noktalardan biri olan Ankara Kazan’da bulunan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda hainlere karşı duran Yasin Yılmaz Akıncılar Hava Üssünden açılan ateş sonucu şehit oldu.
Darbeci hainlere karşı yiğitliğini göstererek gözünü kırpmadan vatanını savunan Yasin Yılmaz’ı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Suphi Daştan, ilçe Kaymakam Vekili Murat Kaplay ,Ak Parti İlçe Başkanı Önder Gürel  ve Belde Belediye Başkanları kabri başında anarak dua ettiler.
15 Temmuz vesilesiyle, vatanı için canını ortaya koyan kahramanlarımızı bir kez daha minnetle andıklarını belirten Belediye Başkanı Suphi Daştan; “Unutmayalım ki bugünkü birliğimizi o gün kahramanca meydanlara çıkan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vatan sahipsiz değildir. Şehit kanı ile yoğrulmuş topraklarda yaşıyoruz. İhanet çetelerini ve maşalarını bir kez daha lanetle kınıyoruz. Bu millet asaletini, birliğini ve berberliğini korudukça ülkemizin bayrağı asla yere düşmeyecektir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara da en önemli nokralardan birisi olan  Kazan’da bulunan Akıncı 4.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda hainlere karşı duran Hemşehrimiz Yasin Yılmaz ‘ ı rahmetle anıyoruz. kahraman şehitlerimizi unutmayacağız” dedi.

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