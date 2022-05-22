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Dualar devam ediyor

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar yağmur duasına çıkmaya devam ediyor.

22 Mayıs 2022 Pazar 00:45
Dualar devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Kadışehri’nin bazı mahallelerinde vatandaşlar yağmur duasına çıkmıştı. Bu haftada Yankı mahallesi sakinleri yağmur duasına çıktı. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan en çok etkilenen ilçelerin başında gelen ve uzun süre su sıkıntısı çeken Kadışehri ilçesinde de yağmur duasına çıkıldı. Yankı mahallesinde gerçekleştirilen yağmur duasına Belediye Başkanı İrfan Akın, mahalle halkı ve civar köylerden vatandaşlar katıldı. Tarımsal alanlardaki mahsullerin daha verimli olması ve doğadaki bütün canlıların suya doyması için yapılan yağmur duasının ardından belediye ve vatandaşların katkılarıyla yemek ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı İrfan Akın, “Rahmetin bol, ürünlerimizin bereketli olması için yaptığımız dualarımızın kabul edilmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder tüm vatandaşlarımıza hayırlı çalışmaları sonucu bereketli mahsullere ulaşmasını dilerim” ifadelerini kullandı. 
Haber Merkezi

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Dualar Devam Ediyor
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