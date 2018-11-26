DSi’den Sondaj çalışması

Ekipler, Yeşilırmak Havzası Kadışehri-Akdağmadeni’nde açılacak olan araştırma kuyusu için hazırlıklarını tamamlandı. Bölgede 200 metre delgi yapılacağı açıklandı. Yeraltı suyu çalışmaları kapsamında, jeolojik, hidrojeolojik, karstik, fotojeolojik, jeofizik etütlerinin yapıldığı, bunun sonucunda, projelendirme, kuyu açma ve rezerv kontrolü çalışmalarının gerçekleştirildiği kaydedildi. Etüdü tamamlanan, yeraltı suyu işletmesine uygun olduğu tespit edilen bölgelerin ‘Yeraltı suyu İşletme Sahası’ olarak ilan edileceği belirtildi.