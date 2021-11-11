Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

DSi’den istimlak için uzlaşma

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapımı devam eden Gevrek Göleti inşaat sahası içerisine giren taşınmazların istimlak çalışmalarına yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uzlaşma toplantısı yapıldı.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:12
DSi’den istimlak için uzlaşma

DSİ Bölge Müdürlüğü uzlaşma komisyonu üyeleri, Gevrek Göleti Aks yeri, Kil Sahası, Depo Sahası Yeri, Rezervuar Alanı inşaatı işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik, taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile bir araya geldi. Covid19 tedbirleri çerçevesinde, sosyal mesafe, maske ve hijyen unsurlarına da dikkate alarak uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirildi. DSİ tarafından Yozgat’ta yapılan yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği aktarıldı. Yozgat’ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altı çizildi. Çalışmaları devam eden Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılacağı bildirildi. Temelden yüksekliği 25,50 metre ve su depolama kapasitesi 3,40 milyon metreküp olan Sorgun Gevrek Göleti tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 751 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği de kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
DSi’den Istimlak Için UzlaşmaGevrekSorgunYozgatDEVLET Su İşleriDsiAksKil SahasıDepo Sahası YeriRezervuar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKTAY’DAN MÜJDE
OKTAY’DAN MÜJDE
Kar yağdı, hava puslandı
Kar yağdı, hava puslandı
ATA’YI SAYGI iLE ANDIK
ATA’YI SAYGI iLE ANDIK
Hastanede anma
Hastanede anma
ETKiNLiKLER BAŞLADI
ETKiNLiKLER BAŞLADI
Fidanlar toprakla buluşacak
Fidanlar toprakla buluşacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim