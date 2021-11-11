DSi’den istimlak için uzlaşma

DSİ Bölge Müdürlüğü uzlaşma komisyonu üyeleri, Gevrek Göleti Aks yeri, Kil Sahası, Depo Sahası Yeri, Rezervuar Alanı inşaatı işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik, taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile bir araya geldi. Covid19 tedbirleri çerçevesinde, sosyal mesafe, maske ve hijyen unsurlarına da dikkate alarak uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirildi. DSİ tarafından Yozgat’ta yapılan yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği aktarıldı. Yozgat’ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altı çizildi. Çalışmaları devam eden Yozgat Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılacağı bildirildi. Temelden yüksekliği 25,50 metre ve su depolama kapasitesi 3,40 milyon metreküp olan Sorgun Gevrek Göleti tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 751 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği de kaydedildi.