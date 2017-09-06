DSi’de hizmet yılı

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, tarımında yaygın olduğu bu coğrafyada kalkınmanın sulama ile olduğunu bildiklerini, sulu tarımın da modern sistemler kullanılarak yapıldığında son derece verimli neticeler verdiğini gördüklerini belirtti. Acu, "Bir tarım ülkesi olan bu kutsal vatan toprağında Göl-Su projeleri ile zirai üretimi artırarak çiftçilere büyük kazanç sağlamayı, sulanmadık toprak bırakmayarak münbit toprakları daha verimli hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, Ülkemizdeki verim arttırıcı bir unsur olan sulama, modern girdilerin daha yoğun kullanımına olanak verirken, aynı zamanda, ürün çeşitlendirmesi ve yılda birkaç kez ürün almayı olanaklı kılması ile de ülkemizde tarımsal verimliliği ve üretimi birkaç kat arttırmakta ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için mevcut kaynaklardan elektrik üretimi teşvik edilmiş bu amaçla boşa akan derelerimiz üzerine kurulan Hidroelektrik Santrallerle Elektrik Üretilmeye başlandı. Bu sayede ülkemizi enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlası DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığını belirterek, İçme, kullanma ve sanayi suyu temini hususunda kurumumuz tarafından gerçekleştirilen ve birçok yönüyle ülkemiz ve dünyada ilkleri hayata geçiren projelerin altına imza atıyor insanımızın daha sağlıklı su içmesine vesile oluyoruz" dedi.

"BİLECİK'TE PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bilecik'te de DSİ olarak bir çok projeye imza attıklarını anlatan Acu, "DSİ olarak ilk planda çalışmalarımızı Ergene Nehri Havzası’nda yoğunlaştırdık. Yoğun sanayi ve evsel atık deşarjı sebebiyle kirlenen Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşturulması maksadıyla Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ile Tekirdağ Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde Atıksu arıtma tesisleri inşa edilerek işletmeye alındı. Ayrıca Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ilçelerinde 2 adet kolektör de tamamlanarak işletmeye allındı. Ergene Nehri Havzası’nda 5 adet atıksu arıtma tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Ergene Nehri Havzası dışında Trabzon Atasu Barajı Atıksu Tesisleri tamamlanarak hizmete alındı. Diğer taraftan Çankırı Güldürcek Barajı Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Çorum, Ankara, Niğde, Yozgat, Bilecik, Afyonkarahisar ve Artvin illerimizde de proje çalışmaları devam ediyor. Söz konusu projelerde, 'atık suların kazanılarak yeniden kullanılması' konusundaki çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasına imkan sağlayacak üniteler projelendiriliyor" dedi.

"SON ÜÇ AYDA 3,7 MİLYAR TL'LİK YATIRIMIN TEMELİ ATILDI’’

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu öncülüğünde son üç ayda ülke genelinde 3,7 milyar TL’lik tesislerin temelini attıklarını belirterek, "Son 90 günde 31 Adet Baraj, 23 adet Gölet, 6 adet içmesuyu ve 177 adet de taşkın koruma tesisinin temel atma merasimini gerçekleştirerek çalışmalara start verdik. Temeli atılan tesislerde 189 milyon metreküp su depolanacak, depolanacak su ile 1 milyon 405 bin 240 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, 70 adet yerleşim yerine içmesuyu temin edilecek, 3 il, 34, ilçe, 114 bin 71 dekar zirai arazi ve 720 yerleşim yerinin taşkın riski azaltılacaktır" dedi.

