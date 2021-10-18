DSİ yolu da tamam

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat DSİ hizmet binasının daha önce tamamlanarak, hizmete açıldığını hatırlattı. Başer, Yozgat’ımıza 2020 yılında kazandırdığımız DSİ Yozgat Şube Müdürlüğümüzün yoluna sathi kaplama asfalt yaptırdık. Yozgat Şehir Hastanesi ile DSİ Yozgat Şube Müdürlüğümüz arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik yolumuz girişimlerimiz sonucu Yozgat Belediyesi ve Yozgat Karayolları Şube Şefliğinin ortak çalışmasıyla sathi kaplama asfalt yapılarak hizmete açıldı’’ dedi.